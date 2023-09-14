В Татарстане обновят четверть автобусного парка

В Татарстане планируется обновить четверть автобусного парка. Об этом во время послания Госсовету региона сказал глава республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Понятно, что это ресурсы, кредиты, но они нужны. Это специальный казначейский кредит, программа ГТЛК, это лизинг»,— сказал господин Минниханов.

По его словам, в Татарстане для обновления парка в ближайшее время будут закуплены свыше 400 автобусов. Они предназначаются для Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Чистополя, Мензелинска, Бавлов и других городов РФ.

Господин Минниханов поручил Минтрансу Татарстана и муниципалитетам обеспечить эффективность использования автобусов на маршрутах.

"Ъ-Казань"