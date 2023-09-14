В Анапе готовится к открытию тематический Крещенский парк

Крещенский парк в Анапе планируют открыть этой осенью, сообщает пресс-служба администрации города. Ход строительных работ проинспектировали прокурор края Сергей Табельский, мэр города Василий Швец, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным властей, сейчас в парке укладывают плитку на площади перед храмом, монтируют плоскостной фонтан, кроме того, подходят к концу работы на храме-купели княгини Ольги, готовится к установке купол, завершается отделка амфитеатра. Также рабочие приступили к чистовой отделке Тропы истории, на 95% завершено строительство спортивного ядра.

Зеленстрой готовит почву к газону, произведен первый этап озеленения (всего парк украсят порядка 6 тыс. растений). В парке установлено освещение, благоустроены пешеходные дорожки, закуплены скамейки и другие малые архитектурные формы.

Напомним, к строительству парка приступили зимой 2022 года. Инициатором проекта выступила администрация Анапы при поддержке частного инвестора.

Крещенский парк расположен в микрорайоне Высокий берег и состоит из двух частей: первая — прогулочные аллеи, исторические маршруты с информационными стендами, которые знакомят посетителей с историей Крещения Руси, места для отдыха, спортивные площадки; вторая — административно-хозяйственные постройки, церковная школа на 100 человек, сцена для выступлений православного хора.

«Весь рекреационно-религиозный комплекс составит свыше 7 гектаров — это больше площади парка "Ореховая роща". Новое общественное пространство круглый год будет встречать прихожан, всех наших жителей и гостей»,— прокомментировал создание парка Василий Швец.

Наталья Решетняк

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