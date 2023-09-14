В Уфе построят фабрику по производству малых архитектурных форм и мебели

ООО «Солнечный круг» намерено построить в Уфе до 2024 года фабрику по изготовлению элементов благоустройства городских территорий «с использованием современных технологий», сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики. В производство вложат около 102,4 млн руб. Планируется создать 60 рабочих мест.

Участок под строительство компания получила без торгов, так как проект направлен на импортозамещение.

ООО «Солнечный круг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2002 года в Уфе. Компания специализируется на работе рекламных агентств. На 66,7% компания принадлежит Андрею Сидоркину, на 33,3% — самой себе. Размер уставного капитала составляет 15 тыс. руб.

Венера Хисамова

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