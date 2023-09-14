Власти Краснодара отказались от проведения концерта в День города

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил о том, что в День города большого концерта на Главной городской площади не будет. День города в краевом центре отмечается в последние выходные сентября, в этом году праздник пришелся на 23-24 сентября.

Евгений Наумов, обращаясь к жителям Краснодара, напомнил о приближающемся празднике. «Уверен, что вы ждете его также сильно, как и я! Но вы сами знаете, в какое время мы живем. Масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта. Рассчитываю на ваше взаимопонимание и желаю мирного краснодарского неба!», – написал глава Краснодара. Вместо традиционного большого концерта на площади перед мэрией в краевом центре пройдут многочисленные локальные мероприятия, сообщил Евгений Наумов.

Анна Перова, Краснодар