Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Краснодара отказались от проведения концерта в День города

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил о том, что в День города большого концерта на Главной городской площади не будет. День города в краевом центре отмечается в последние выходные сентября, в этом году праздник пришелся на 23-24 сентября.

Евгений Наумов, обращаясь к жителям Краснодара, напомнил о приближающемся празднике. «Уверен, что вы ждете его также сильно, как и я! Но вы сами знаете, в какое время мы живем. Масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта. Рассчитываю на ваше взаимопонимание и желаю мирного краснодарского неба!», – написал глава Краснодара. Вместо традиционного большого концерта на площади перед мэрией в краевом центре пройдут многочисленные локальные мероприятия, сообщил Евгений Наумов.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...