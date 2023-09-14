В Ростове-на-Дону отловили трех диких кабанов в черте города

Сегодня утром в Ростове-на-Дону поймали последнего из трех диких кабанов, сбежавших с частного подворья 12 сентября. Двух других животных удалось поймать накануне, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова на своей странице «Вконтакте».

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«Сейчас животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя отпустят в естественную среду обитания»,— написала Мария Петрова.

Три диких кабана были замечены в районе парка Островского в минувший вторник. Животные перемещались по территории Первомайского и Кировского районов, распугивая горожан. В поимке кабанов администрации города помогло Минприроды региона.