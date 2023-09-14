Число кибератак на информационные госсистемы Татарстана выросло в 7,5 раза

Число хакерских атак на информационные госсистемы Татарстана в этом году увеличилось в 7,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом во время послания Госсовету республики сказал глава региона Рустам Минниханов.

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Он дал поручение усилить меры по обеспечению информационной безопасности. «Ответственным ведомствам необходимо обеспечить проведение мероприятий по укреплению безопасности и информированию бизнеса и населения о способах защиты»,— сказал глава Татарстана.

"Ъ-Казань"