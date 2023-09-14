Кредиторы бывшего вице-спикера заксобрания могут заключить мировое соглашение

Экс-вице-спикер ЗС Евгений Вязников, признанный несостоятельным, может заключить с кредиторами мировое соглашение. Информация об этом опубликована на Федресурсе. Собрание состоится 29 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал господина Вязникова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляет 14,5 млн руб.

Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В мае 2011-го господин Вязников был освобожден от полномочий депутата в связи со вступлением в силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года экс-парламентарий, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также лишил права управления транспортным средством.