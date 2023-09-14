Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан инициирует программу антитеррористической защищенности предприятий

Татарстан намерен инициировать госпрограмму по антитеррористической защищенности предприятий. Об этом в ходе послания Госсовету республики заявил раис региона Рустам Минниханов.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Он отметил, что основной задачей республики является выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме. «Руководители несут личную ответственность. Прошу правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий»,— добавил господин Минниханов.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...