Татарстан инициирует программу антитеррористической защищенности предприятий

Татарстан намерен инициировать госпрограмму по антитеррористической защищенности предприятий. Об этом в ходе послания Госсовету республики заявил раис региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Он отметил, что основной задачей республики является выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме. «Руководители несут личную ответственность. Прошу правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий»,— добавил господин Минниханов.

"Ъ-Казань"