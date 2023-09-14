В Тихорецке бывшего судебного пристава осудили за требование премий с подчиненных

Бывший начальник отделения судебных приставов в Тихорецке заплатит 120 тыс. руб. штрафа за требование с подчиненных части их премий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В декабре 2020 года Александр Трясоруков, являясь начальником Тихорецкого районного отделения судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю, потребовал от подчиненных передать ему часть премий за четвертый квартал 2020 года, и они перевели ему 10 тыс. руб.

Кроме того, в январе 2021 года судебный пристав поручил сотрудникам заплатить за него 2 тыс. руб. штрафа и в апреле 2021 года — 3 тыс. руб. Сотрудники выполнили требования, опасаясь неблагоприятных последствий по службе.

Противоправную деятельность подсудимого пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В судебном заседании бывший судебный пристав не признал вину, заявив, что сотрудники его оговорили. Однако Тихорецкий горсуд признан его виновным и оштрафовал. Приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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