Минтранс Башкирии закупит еще 20 туристических автобусов за 557,3 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 3 октября выберет поставщика в лизинг 20 туристических автобусов большого класса, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 557,3 млн руб.

Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев. Срок лизинга составляет пять лет. Требуются автобусы Yutong ZK 6128 H или эквивалент с дизельным двигателем, вмещающие 51 пассажира, оснащенные тахографом, спутниковой навигацией, холодильником.

В мае текущего года минтранс республики заключил контракт на поставку в лизинг 20 туристических автобусов большого класса с АО «Газпромбанк лизинг» по начальной цене — 402,67 млн руб. Компания была единственным участником аукциона.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте