Часть студентов УУНиТ переведут на удаленку из-за сноса здания

На время демонтажа бывшего здания завода имени Кирова на улице Тукаева в Уфе, сопряженного с корпусом Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) студентов гуманитарного корпуса переведут на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза. На удаленный формат перейдут институт экономики, управления и бизнеса, институт природы и человека, институт истории и госуправления, высшая школа психологии и педагогики, высшая школа философии и социологии. Демонтаж планируют завершить до ноября текущего года.

Это один из этапов строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Кампус будет представлять собой реконструкцию уже построенного здание IQ-парка и строительство новых. В настоящее время строится главное здание площадью 110 тыс. кв. м, состоящее из жилых корпусов и радиальной стилобатной части, где будет размещен аудиторно-лабораторный блок. Учебные корпуса, связанные надземным переходом, будут представлять собой небольшой городок с внутренними рекреационными пространствами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2022 года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб.

Майя Иванова

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