В Свердловской области грузовик съехал в водоем и утонул

В Свердловской области грузовик МАЗ съехал в водоем и утонул. Инцидент произошел еще 11 сентября около коллективного сада №44 Первоуральского района. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовик не принял мер, исключающих самопроизвольное движение МАЗа, вследствие чего тот съехал в водоем. Люди в результате аварии не пострадали.

Водитель пояснил, что прибыв на погрузку к карьеру, поставил автомобиль на ручник и ушел. Когда вернулся обратно, обнаружил, что грузовик утонул. В отношении него возбудили административное дело о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства (ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ).

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