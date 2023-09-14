На Кубани экс-руководитель районного отделения судебных приставов вымогал деньги у подчиненных

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему начальнику Тихорецкого районного отделения УФССП России по Краснодарскому краю Александру Трясорукову, который признан виновным в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд признал, что руководящий сотрудник ФССП требовал от подчиненных передать ему деньги и оплатить за него административные штрафы.

Противоправные действия Александра Трясорукова были выявлены управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудники Тихорецкого районного отделения судебных приставов сообщили, что в декабре 2020 года их руководитель потребовал передать ему части премиальной выплаты. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, сотрудники отделения УФССП перевели на карту Александра Трясорукова в общей сложности 10 тыс. руб. В 2021 году руководитель подразделения дважды требовал от подчиненных оплатить за него административные штрафы на общую сумму 5 тыс. руб., что и было сделано.

В ходе следствия и суда Александр Трясоруков не признал вину, утверждая, что сотрудники якобы его оговорили. Тихорецкий районный суд назначил экс-руководителю отделения УФССП наказание в виде штрафа в сумме 120 тыс. руб. Подсудимый обжаловал приговор, но Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его отмены.

Анна Перова, Краснодар