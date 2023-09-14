Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани экс-руководитель районного отделения судебных приставов вымогал деньги у подчиненных

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему начальнику Тихорецкого районного отделения УФССП России по Краснодарскому краю Александру Трясорукову, который признан виновным в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд признал, что руководящий сотрудник ФССП требовал от подчиненных передать ему деньги и оплатить за него административные штрафы.

Противоправные действия Александра Трясорукова были выявлены управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудники Тихорецкого районного отделения судебных приставов сообщили, что в декабре 2020 года их руководитель потребовал передать ему части премиальной выплаты. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, сотрудники отделения УФССП перевели на карту Александра Трясорукова в общей сложности 10 тыс. руб. В 2021 году руководитель подразделения дважды требовал от подчиненных оплатить за него административные штрафы на общую сумму 5 тыс. руб., что и было сделано.

В ходе следствия и суда Александр Трясоруков не признал вину, утверждая, что сотрудники якобы его оговорили. Тихорецкий районный суд назначил экс-руководителю отделения УФССП наказание в виде штрафа в сумме 120 тыс. руб. Подсудимый обжаловал приговор, но Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его отмены.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...