Минниханов призвал пресекать «любые попытки дискредитации» армии

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету заявил, что «против России развернута полноценная информации война». По словам раиса, ответом на это должно стать «объективное и достоверное информирование население», а также профессионализм, глубокая вовлеченность и гражданская позиция журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Господин Минниханов призвал «пресекать любые попытки дискредитации ВС РФ» и «дестабилизации обстановки в республике». «СМИ и новые медиа должны быть максимально вовлечены в эту работу»,— сказал он.

Глава Татарстана добавил, что «со стороны коллективного запада не прекращаются деструктивное и идеологическое влияние на молодежь», идет навязывание нетрадиционных ценностей и искажение исторической памяти. «Патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Такие посылы важно транслировать в СМИ»,— подчеркнул Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"