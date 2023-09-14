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Минниханов призвал пресекать «любые попытки дискредитации» армии

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету заявил, что «против России развернута полноценная информации война». По словам раиса, ответом на это должно стать «объективное и достоверное информирование население», а также профессионализм, глубокая вовлеченность и гражданская позиция журналистов.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Господин Минниханов призвал «пресекать любые попытки дискредитации ВС РФ» и «дестабилизации обстановки в республике». «СМИ и новые медиа должны быть максимально вовлечены в эту работу»,— сказал он.

Глава Татарстана добавил, что «со стороны коллективного запада не прекращаются деструктивное и идеологическое влияние на молодежь», идет навязывание нетрадиционных ценностей и искажение исторической памяти. «Патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Такие посылы важно транслировать в СМИ»,— подчеркнул Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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