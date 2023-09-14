В Тюмени заключенный ударил оперативника ГУФСИН ножницами в грудь

В колонии-поселения №4 в Тюмени осужденные избили оперативника ГУФСИН, а один из заключенных ударил его ножницами в область сердца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Впоследствии в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Инцидент произошел еще 9 сентября 2021 года. Согласно материалам дела, оперативник получил информацию о возможной поставке в колонию алкоголя. Вечером того же дня в спальной секции он обнаружил четырех осужденных, которые громко общались. Оперативник попытался уложить их спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор.

Однако эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. На шум прибыли другие сотрудники ГУФСИН, которые обезвредили осужденных.

Одним из нападавших был 22-летний Иван Шашуков, ранее осужденный за пьяную езду, кражу и угон автомобиля. На тот момент ему оставалось провести в заключении полтора года. Однако по итогу нападения суд приговорил его еще к двум годам колонии строгого режима.

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