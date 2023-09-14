В Тольятти задержаны предполагаемые похитители человека

Задержаны и арестованы подозреваемые в похищении человека (пп. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) в Тольятти. Преступление было совершено 5 апреля текущего года. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Двое мужчин на автостоянке на ул. Дзержинского подошли к мужчине 1983 года рождения и, применяя к нему физическую силу, поместили в салон автомобиля, а затем скрылись с места преступления»,— говорится в сообщении.

После этого предполагаемые преступники потребовали от мужчины написать расписку о долге в четыре млн руб., а затем освободили его. Потерпевший сообщил о случившемся силовикам.

Личности подозреваемых были установлены. Ими оказались местные жители 1992 и 1985 года рождения.

Георгий Портнов