ФНС предъявила к «Открытию Холдинг» требования на сумму 2,1 млрд руб.

Столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) попросила арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов «Открытие Холдинга» около 2,1 млрд руб. задолженности. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на определение суда. Обоснованность этих требований суд проверит 30 октября.

Ранее крупнейший кредитор «Открытие Холдинга» — банк «Траст» — объявил намерении погасить требования налоговой инспекции к холдингу в размере около 70 млн руб. В эту сумму входят недоимка и пени.

Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом в июле 2022 года. Тогда же было открыто конкурсное производство. Первая процедура банкротства (наблюдение) началась еще в ноябре 2021 год.

Общая сумма требований превышала 920 млрд руб. Банка «Траст» требует от холдинга 107,4 млрд руб. Однако конкурсный управляющий «Открытие холдинга» Мария Булатова оценивает стоимость активов в 161 млн руб., и просит суд признать эту оценку. Между тем, балансовая стоимость активов холдинга превышает 28 млрд руб.

Анастасия Ларина