Михаил Ратнер заявил об уходе после инаугурации нового мэра Томска

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер намерен уволиться после инаугурации нового главы города Дмитрия Махини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Накопилась очень серьезная усталость, серьезное напряжение – ты постоянно с телефоном. Хочу выдохнуть, побыть с семьей – она у меня есть, оказывается. Хочу им уделить время, в том числе побыть с отцом. Это перерыв, после которого я уже окончательно определюсь, где я буду дальше. Очень хочу быть полезным и послужить своей малой родине. Из мэрии я планирую уйти», – заявил Михаил Ратнер (цитата по «РИА-Томск»).

Также господин Ратнер рассказал, что после вступления в должность Дмитрия Махини он готово помочь новому мэру. «Я думаю, что когда он приедет, основные акценты проговорим с ним, потом он в любой момент может позвонить мне, всегда отвечу», - рассказал он.

Михаил Ратнер работает в мэрии Томска с 2003 года. Имеет два высших образования: в 1999 году окончил Томский государственный педагогический университет, в 2002 году Томский государственный университет. В 2017 году – назначен заместителем мэра города. С ноября 2020 года исполняет обязанности мэра города Томска.

Александр Киселев