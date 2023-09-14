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обновлено 10:35

Михаил Ратнер заявил об уходе после инаугурации нового мэра Томска

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер намерен уволиться после инаугурации нового главы города Дмитрия Махини.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Накопилась очень серьезная усталость, серьезное напряжение – ты постоянно с телефоном. Хочу выдохнуть, побыть с семьей – она у меня есть, оказывается. Хочу им уделить время, в том числе побыть с отцом. Это перерыв, после которого я уже окончательно определюсь, где я буду дальше. Очень хочу быть полезным и послужить своей малой родине. Из мэрии я планирую уйти», – заявил Михаил Ратнер (цитата по «РИА-Томск»).

Также господин Ратнер рассказал, что после вступления в должность Дмитрия Махини он готово помочь новому мэру. «Я думаю, что когда он приедет, основные акценты проговорим с ним, потом он в любой момент может позвонить мне, всегда отвечу», - рассказал он.

Михаил Ратнер работает в мэрии Томска с 2003 года. Имеет два высших образования: в 1999 году окончил Томский государственный педагогический университет, в 2002 году Томский государственный университет. В 2017 году – назначен заместителем мэра города. С ноября 2020 года исполняет обязанности мэра города Томска.

Александр Киселев

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