УФАС Башкирии усмотрело нарушение в недопуске туроператора к школьному туризму

Управление ФАС по Башкирии усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в отказе республиканского министерства предпринимательства и туризма включить ООО «Туроператор Зауралья» в реестр компаний-участников программы школьного туризма. Министерству направлено предписание рассмотреть заявку компании о включении в реестр.

Антимонопольное ведомство установило, что отказ минтуризма был связан с наличием у компании «отрицательного опыта реализации услуг в социальной сфере». Однако такое основание не предусмотрено в порядке реализации государственного социального заказа. Отказ министерства также не соответствует федеральному закону «О государственном (муниципальном) заказе…».

Программа школьного туризма была запущена в Башкирии в 2022 году как пилотный проект. Поездки для учеников с пятого по девятый класс финансируются из федерального и регионального бюджета. Стоимость тура продолжительностью от 24 часов ограничена 7 тыс. руб. За полгода экскурсии по республике были организованы для 16 тыс. школьников.

Наталья Балыкова

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