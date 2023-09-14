В кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль китайского кино

В кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября пройдут бесплатные показы новинок китайского кино, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

В программе показов преобладает игровое кино: «Возвращение домой» Жао Сяочжи,«Привет, мам» Цзя Лин, «Зажигая звезды» Лю Цзянцзян, «Лунныи человек» Чжан Чиюй, «Исчезающая пастораль» Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань. Документалистика будет представлена одним фильмом — «Волшебное мастерство Сучжоу» Женьтян Суна.

Бесплатные показы состоятся в рамках Фестиваля китайского кино, который проходит в России с 7 по 17 сентября. Это мероприятие — ответное на Russian Film Festival в Китае, который проходил с 27 августа по 3 сентября в Хэйхэ, Пекине и Сучжоу. Фестиваль организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, Государственного управления по кинематографии КНР и Китайского киноархива.

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