На проект ремонта двух улиц в центре Уфы направят до 3 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проектной документации по ремонту улицы Пушкина на участке от улиц Цюрупы до Новомостовой и улицы Новомостовой на участке от улиц Пушкина до Валиди, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 2,9 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 октября. Работы, которые профинансирует городской бюджет, выполнят до 29 февраля 2023 года.

Согласно аукционной документации, протяженность ремонтируемых участков составляет около 600 м. В составе проекта, в частности, предусмотрят модернизацию наружного освещения, тротуарную плитку, водоотвод с тротуаров и, при необходимости, организацию дорожного движения с учетом полосы для велосипедистов.

На первом этапе отремонтируют нечетную сторону улицы Пушкина, на втором — четную сторону улицы Новомостовой.

Венера Хисамова

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