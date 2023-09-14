В Екатеринбурге записали неформальный гимн городу «Развлечение» и сняли на него видеоклип. Проект реализовали кинокомпания Red Pepper Film, инди-группа «внимание брусника!» и девелопер «Атом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Песня «Развлечение» была написана за одну ночь. Площадкой для съемок клипа стали известные городские локации — лотинка, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина и т.д.

«Мы захотели снять видео про Екатеринбург и для екатеринбуржцев, чтобы еще раз напомнить, как мы любим наш город и показать во всей красе лучший город страны»,— заявил креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

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