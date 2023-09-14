Концерн «Инмаш» получит в Стерлитамаке участок для проекта по импортозамещению

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии заключило без торгов договор аренды участка в Стерлитамаке на улице Элеваторной, 37а с местным концерном «Инмаш», который намерен организовать производство высокоточных изделий для станкостроения, автомобилестроения, авиастроения в рамках импортозамещения. Сметная стоимость проекта составляет 716 млн руб., будет создано 42 рабочих места, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Предприятие планирует расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска продукции, в том числе критически важных направлений. В частности, на новых мощностях будет организовано изготовление шарико-винтовых передач.

Договор заключен по упрощенной процедуре, предусмотренной для проектов, направленных на импортозамещение, отметил замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Артур Аманбаев. «Упрощенная процедура предоставления земельного участка позволит инвестору уложиться в сжатые сроки организации производства. Начало производственной деятельности новой линии запланировано на первый квартал 2024года, а выход на проектную мощность — к 2027 году», — говорится в сообщении.

ООО концерн «Инмаш» зарегистрировано в 2009 году в Стерлитамаке с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцем является Мухсинжон Рахимов. В 2021 году выручка составила 197,7 млн руб., чистая прибыль — 5,58 млн руб.

Влада Шипилова

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