Уволился главный инженер краевого фонда капитального ремонта

Должность главного инженера Фонда капитального ремонта Пермского края покинул Константин Горячих. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к минЖКХ. По информации источника, господин Горячих уволился в августе, о преемнике на должность пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Константина Горячих в "Одноклассниках" Фото: страница Константина Горячих в "Одноклассниках"

Источники в сфере ЖКХ полагают, что уход Константина Горячих связан с инцидентом на улице Эпроновской, где в августе в результате частичного обрушения стены дома пострадала женщина. По факту произошедшего СУ СКР по Ленинскому району начал проверку. Однако в министерстве отвергают эту версию, заявляя, что господин Горячих уволился за несколько дней до инцидента.

Ранее Константин Горячих работал в администрации Перми, занимая пост заместителя начальника управления капитального строительства. В 2020 году господин Горячих стал руководителем МКУ «Содержание муниципального имущества».