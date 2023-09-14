Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО счел преждевременным внесение российского природного объекта «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии. По мнению Виктории Абрамченко, решение комитета — это «взвешенный и неполитизированный подход».

«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов»,— говорится в сообщении пресс-службы премьера.

«Вулканы Камчатки» включили в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Вопрос об их включении в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поднимали еще в 2021 году.

Минприроды работает над созданием особо охраняемой природной территории федерального значения «Вулканы Камчатки» с 2022 года. До начала ноября этого года ведомство должно закончить подготовку правового акта о создании национального парка и внести его в правительство. В 2024 году Минприроды установит в зоне нацпарка особый режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.

Анастасия Ларина