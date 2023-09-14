Казанцам для счастья требуется 200 тысяч рублей в месяц

Жителям Казани для счастья необходимо получать 200 тыс. руб. в месяц. Опрос среди казанцев провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

работы SuperJob.

Данная сумма оказалась на 5 тыс. руб. больше, чем в марте 2023 года; по сравнению, к примеру, с 2018 годом она выросла почти на 50 тыс. руб.

Самые высокие запросы зафиксированы среди жителей Москвы. Там для счастья требуется 265 тыс. руб. В тройку также вошли Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. руб.). Самые скромные запросы зафиксированы в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.).

Опрос проводился с 1 августа по 13 сентября этого года среди экономически активного населения РФ старше 18 лет. В нем приняли участие свыше 20 тыс. человек, включая 500 жителей Казани.

"Ъ-Казань"