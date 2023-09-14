В Курганмашзаводе создали комиссию по выяснению обстоятельств взрыва

На Курганском машиностроительном заводе создали комиссию по выяснению обстоятельств взрыва, произошедшего 13 сентября в одном из цехов. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Предварительно установлено, что в ходе сварочных работ в одном из помещений завода из-за нарушения техники безопасности загорелись пары бензина. В результате пострадали двое рабочих, их доставили в больницу.

«Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме»,— комментируют в Курганмашзаводе.

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