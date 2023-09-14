«Рубину» отказали в продаже еще одного иностранца

Казанский «Рубин» получил отказ по вопросу возможной покупки еще одного легионера. Им на этот раз оказался капитан сербской «Войводины» Никола Чумич. Об этом заявил президент клуба Драголюб Збилич, передает местное издание Sportski urnal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Николы Чумича Фото: Соцсети Николы Чумича

«Неправда, что наш капитан Чумич уходит в "Рубин", эта информация ложная. Совет директоров "Войводины" единогласно решил отклонить предложение казанской команды»,— отметил господин Збилич.

Отмечается, что казанский клуб был готов отдать за футболиста 1,5 млн евро.

Напомним, ранее «Рубину» уже отказывали в покупке двух иностранцев из Хорватии.

"Ъ-Казань"