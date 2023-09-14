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Коммерсантъ FM
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Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер в возрасте 82 лет от неизлечимой болезни. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Молдавии Константин Тампиза, который работал господином Снегуром.

Мирча Снегур

Мирча Снегур

Фото: Машатин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Мирча Снегур

Фото: Машатин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23.30 от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур»,— написал Константин Тампиза на странице в Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мирча Снегур был президентом Молдавии с 1990 по 1996 год. Он занял этот пост в результате безальтернативных выборов. До того, как стать президентом, Мирча Снегур работал на различных управленческих должностях в сельскохозяйственном секторе.

На выборах 1996 года Мирча Снегур проиграл Петру Лучинскому. После выборов его избрали председателем «Партии возрождения и согласия Молдовы» в составе блока «Демократическая конвенция Молдовы».

Анастасия Ларина

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