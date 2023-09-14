Жителям Ижевска для счастья нужно 185 тысяч рублей

В столице Удмуртии местным жителям для счастья необходимо зарабатывать 185 тыс. руб. в месяц. В марте ижевчане оценили этот показатель в 175 тыс. руб., сообщает пресс-служба SuperJob. В октябре прошлого года запросы также были скромнее — 155 тыс. руб., в апреле — 160 тыс. руб

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В среднем по России жители хотели бы зарабатывать 200 тыс. руб., чтобы чувствовать себя счастливыми. Это на 3% больше, чем в марте этого года. При этом мужчинам для счастья требуется 222 тыс. руб., женщинам — 175 тыс. руб. Среди городов с самыми высокими запросами оказались Москва — 265 тыс. руб., Санкт-Петербург и Владивосток — 230 тыс. руб., Хабаровск — 220 тыс. руб.

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