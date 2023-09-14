Мыло и зубная паста в Удмуртии стали дороже за неделю

В Удмуртии с 5 по 11 сентября на потребительском рынке изменилась стоимость ряда товаров. Так, наиболее значительно подорожала вареная колбаса — 7,4%, помидоры свежие — 3,1%. Куры охлажденные и мороженые также подорожали на 3,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

При этом стоимость свежей белокочанной капусты стала меньше на 13%, картофеля — 7,2%, моркови — 7,1%, репчатый лук — 5,8%, яблоки — 5,4%. Отмечается также снижение цены на 3,3% на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, на молоко 2,5-3,2% жирности — 3,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста на 3,5%, мыло туалетное — на 2,1%. Зарегистрировали также снижение стоимости полета в салоне эконом-класса на 9,9%.