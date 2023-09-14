На отделку Башкирского театра кукол направят до 591 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 4 октября выберет подрядчика выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции Башкирского государственного театра кукол, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 591,27 млн руб., его профинансируют за счет средств бюджета республики.

Работы необходимо завершить до 20 декабря. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен, в том числе, провести внутренние отделочные работы, устроить санитарно-технические, электротехнические системы, установить лифты, благоустроить и озеленить территорию.

В пристрое театра, где будет расположен обеденный зал, зрительный зал на 300 мест, выставочный зал музея, малый зал на 135 мест, необходимо установить отопление, канализацию, дизайнерское освещение, охранную сигнализацию, звуковое оборудование.

В 2022 году Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию Башкирского государственного театра кукол с ООО «Строительное управление №1» по начальной цене — 804,89 млн руб.

В августе текущего года администрация Уфы заключила контракт на устройство видеонаблюдения и освещения аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол с уфимским ООО «Уралагротехсервис» за 105 млн руб.

Майя Иванова

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