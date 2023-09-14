В Пермский край может зайти крупная проектная компания из Екатеринбурга

Во время работы на проходившем 10–13 сентября Восточном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с руководством крупного инвестиционно-строительного холдинга R1. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, на встрече обсуждались возможные проекты компании в регионе.

По данным «Ъ-Прикамье», конкретные проекты, в которых может поучаствовать R1, еще не определены. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, пока обсуждается возможность сотрудничества в целом.

R1 — проектное бюро, выполняющее комплексную разработку всех стадий проектной документации. Компания занимается также оборудованием инженерных сетей и сооружений. Головное юрлицо холдинга — ООО «Проектное бюро Р1» было зарегистрировано в 2013 году в Екатеринбурге. Единственным владельцем общества является его директор Дмитрий Реутт. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО по итогам 2022 года составила 763,6 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб. По информации на сайте холдинга, он имеет также филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Новосибирске, Воронеже, Владивостоке и в Лондоне. Компания занималась проектированием таких объектов, как конгресс-центр в составе международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, корпус «Алмаз» британского Университета Шеффилда, Финансовый центр CBZ в Хараре (Зимбабве) и других.