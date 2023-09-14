Суд оставил под арестом экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей бывшему председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Мера пресечения действует до 5 ноября, уточняют в суде.

Сторона защита в апелляции просила отпустить обвиняемого под домашний арест. Суд с учетом позиции гособвинителя оставил меру пресечения без изменения.

Рината Кучитарова в декабре прошлого года задержали сотрудники управления ФСБ региона. Как считает следствие, в 2020 году глава комитета дорожного хозяйства Челябинска специально завысил начальную цену контракта на озеленение центра города, а затем оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн руб.

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