Куда сходить в Ижевске в выходные 16 и 17 сентября

В эти выходные, 16 и 17 сентября, в столице Удмуртии гости и жители смогут надеть «старые бабулины шмотки» и оценить стихи поэтов, научиться рисовать как Гоген и поучаствовать в показе апсайклинг-коллекций. Кроме того, ижевчан ждут премьеры зарубежных фильмов, а детей — спектакли. Подробнее о том, чем заняться в эти выходные, читайте в афише «Ъ-Удмуртия».

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Где выступят группы и поэты

В выставочном зале «Дом архитектора» 15 сентября в 19:00 выступит группа «Фавориты Луны» (12+). На мероприятии действует концепция Free donation, то есть посетитель сам определяет сумма вклада, которую считает адекватной за оказанную услугу.

16 сентября в «Открытом офисе» пройдет «неСКУЧНЫЙ» поэтический вечер в честь Дня мятого дождевика (18+). Гостям предлагают надеть «старые бабулины шмотки» в дачно-осенней тематике, а также оценить соленья и «дедову настойку». Развлекать участников будут стихами. Стоимость — free donation.

В баре «Свет» в столице Удмуртии 17 сентября, в воскресенье, состоится выступление группы «Молодость Внутри» (18+). Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

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Какие пройдут фестивали

16 сентября в 12:00 в парке Космонавтов стартует 20-ый «Рыжий фестиваль» (0+). Гостей ждут разнообразные мероприятия: от театральных постановок до танцевальных выступлений и кулинарных мастер-классов. На фестивале будут работать аниматоры, фокусники, ходулисты, ростовые куклы и живые статуи. Главной фотозоной стает «Рыжий подиум», где будет работать профессиональный фотограф. Вход на мероприятие свободный.

16 сентября на фан-зоне в парке имени Кирова в 12:00 стартует фестиваль «Шеринг-фест». Мероприятие проходит при поддержке экоблогера Дианы Нуриевой и Парков Ижевска. Здесь жители смогут решить вопрос экологической утилизации вещей, очистить квартиры от лишних предметов и даже заработать. Детям смогут продать или обменять свои игрушки и одежду. В программе фестиваля мастер-классы, маркет локальных брендов, показ апсайклинг-коллекций, лекторий от топовых спикеров и нетворкинг для знакомства с проектами, которые меняют Ижевск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств Фото: пресс-служба Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств

Какие мастер-классы посетить

16 сентября в 18:00 состоится творческий мастер-класс «На арене» в Удмуртском музее изобразительных искусств. Гостям предложат создать картины акрилом на оргалите. Стоимость — 500 руб.

16 сентября в 11:00 студия керамики «Мугур» проведет мастер-класс по керамике (6+). Гостям предложат последний раз в этом сезоне сделать тарелку с оттисками растений. Стоимость участия для взрослого — 1 тыс. руб.

Выставочный зал «Пушкинский» в воскресенье, 17 сентября, в 13:00 проводит мастер-класс по живописи «Гоген. В поисках утраченного рая» (14+). Гостей познакомят с творчеством французского художника Поля Гогена, а также помогут создать картину по мотивам его творчества. Стоимость — 2,6 тыс. руб.

Куда сходить с детьми

15 сентября, в пятницу, в 10:00 в Театре юного зрителя» состоится спектакль «Чиполлино» (3+). Это увлекательная история о луковом счастье, которая научит детей быть справедливыми, честными и отважными. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

В Государственном театре кукол в выходные, 16 и 17 сентября, в 18:00 пройдет интерактивный спектакль «Поющий кит». В этом пространстве обитают удивительные создания: рыбы, черепахи, медузы, осьминоги и акулы. Вместе с ними маленькие зрители узнают о том, как устроен подводный мир. В конце спектакля детей ждет мастер-класс: вместе с актерами они смогут смастерить маленького кита. Стоимость — 400 руб.

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Какие посмотреть премьеры

В центре американского триллера «Искусство по понятиям» (16+) наемный убийца Реджи, который неожиданно превращается в авангардного художника. Это происходит после того, как его босс и галеристка приглашают Реджи принять участие в коррупционной схеме по отмыванию денег.

Малайзийский фильм ужасов «Астрал. 13-й этаж» (16+) рассказывает историю семьи целителей, которые обладают способностью видеть призраков. Однако, когда мать главного героя погибает во время одного из ритуалов, они решают нанять экзорциста для помощи. Злой дух начинает сеять хаос вокруг них, и героям приходится столкнуться со своими страхами, чтобы спасти своих близких.

Российская мелодрама «Бери да помни» (12+) рассказывает о 6-летнем мальчике по имени Ильхам, который живет в деревне Малая мечта. Он еще не знает, где находится загадочный «тот свет», куда отправились его родители, — так сказал ему дедушка. И бабушка почему-то истошно плачет на кухне.

Подготовила Софья Лямина