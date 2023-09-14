Суд рассмотрит дело жительницы Стерлитамака, чей ребенок выпал из окна

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного органа. По информации «Ъ-Уфа», обвиняемой является 39-летняя Евгения Макарова. Ей грозит ограничение свободы до трех лет.

Как установило следствие, обвиняемая в мае этого года распивала алкоголь с бывшим мужем в своей квартире, а потом легла спать, оставив без присмотра двухлетнего сына. Ребенок, забравшись на подоконник, открыл окно и выпал. В результате он получил тяжкий вред здоровью: травму головы, множественные ушибы и переломы.

Бывший муж Макаровой, как стало известно «Ъ-Уфа», в это время был в квартире. Его не привлекли в качестве обвиняемого, поскольку он не является отцом ребенка.

Евгения Макарова частично признала вину. Уголовное дело направлено в мировой суд по Стерлитамаку для рассмотрения по существу.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте