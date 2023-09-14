В Челябинской области назначена глава управления по работе с Госсоветом

Начальником управления по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области назначена Наталья Фаткуллина. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер, оно опубликовано на портале правовой информации.

С марта этого года Наталья Фатуллина возглавляла в управление по работе с Госсоветом в статусе исполняющей обязанности.

Также губернатор Алексей Текслер назначил начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. Им стал Александр Шведов, с мая 2023 года руководивший структурой в качестве и.о.

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