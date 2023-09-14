Миронов предложил ограничить продажу оружия получившим гражданство мигрантам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вместе с другими депутатами фракции разработал законопроект, которым предлагается запретить продажу оружия россиянам, которые получили российское гражданство менее пяти лет назад, а также лицам, получившим его в упрощенном порядке. Детали законопроекта опубликовала газета «Известия».

«Данным федеральным законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет»,— говорится в пояснительной записке. Запрет также коснется тех, кто получил российское гражданство в упрощенном порядке (те, кто получил паспорт, находясь в стране менее одного года).

В пояснительной записке говорится, что закон определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с Россией, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей. Депутаты считают, что для того, чтобы понять «истинное отношение» к стране, новому гражданину нужно время, которого не остается при получении российского гражданства в упрощенном порядке. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве, по мнению депутатов, позволит «более эффективно» оценить «устойчивую правовую связь» с Россией.

По словам Сергей Миронова, сегодня в нескольких регионах «складывается неблагоприятная криминогенная обстановка», вызванная «засильем мигрантов». «Приехав в РФ, многие граждане стран СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство. Как правило, это молодые здоровые парни. В российскую армию они идти служить не хотят, но зато огнестрельное оружие «для самообороны» покупают исправно. Лично меня такое положение дел сильно тревожит»,— заявил господин Миронов. По его мнению, эта категория граждан не может обеспечивать сохранность оружия в соответствии с российским законодательством.