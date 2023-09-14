На Ставрополье доставят 45 тысяч тонн моторного топлива

Для завершения уборочной компании начала новой посевной «Лукойл» поставит в Ставропольский край 45 тыс. т топлива, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

В пресс-службе главы региона отметили, что уже сегодня в пути в регион находятся более 30 тыс. т топлива. Еще более 50 тыс. т находится в резерве. В ближайшее время в регионе начнут в штатном режиме работать АЗС «Газпрома», где до этого не было топлива из-за ремонта нефтеперерабатывающего завода в одном из регионов Юга России.

«Параллельно прорабатываются возможности смягчения последствий подорожания дизтоплива для ставропольских сельхозтоваропроизводителей. Министр сельского хозяйства края Сергей Измалков сообщил, что по поручению Губернатора ведомством готовится проект регионального нормативного правового акта о возмещении части затрат аграриев на расходы по закупке ГСМ»,— сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья..

Анастасия Назарова