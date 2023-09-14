Газпромбанк может выкупить торговые центры «Мега»

Структура Газпромбанка стала основным претендентом на приобретение у шведской Ingka Centres торговых центров «Мега», в том числе «Мега Адыгея-Кубань». Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, стороны уже могли достичь неких договоренностей.

Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценивает стоимость торговых центров «Мега» в $2,85 млрд без учета скидки от 50%, которая требуется для согласования сделки правительственной комиссией. По его мнению, банк, скорее всего, не будет управлять торговыми объектами самостоятельно, а создаст компанию для управления активами в сфере торговой недвижимости, куда могут перейти сотрудники российского подразделения Ingka.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько, считает, что самым сложным для покупателя торговых центров «Мега» будет заполнение пустующих площадей ушедших брендов и, в частности, главного — IKEA.

У структур Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости. Они владеют бизнес-центром «Бульварное кольцо» в центре столицы, ТЦ «Город Косино» в Москве и бизнес-центром Mezon Plaza в Санкт-Петербурге. Кроме того, как отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, против Газпромбанка не вводились жесткие санкции ЕС и США, за счет чего банк может проводить расчеты за рубежом, что критически важно в данном случае.

Ingka является крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Компании принадлежат 14 торговых центров «Мега», общая площадь которых составляет 2,3 млн кв. м. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в ТЦ сократился на 19% год к году, до $285 млн. Группа также владеет компанией IKEA, которая после начала спецоперации РФ на Украине приостановила работу в России.

Татьяна Ручкина

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