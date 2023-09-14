Жителя Удмуртии будут судить за попытку дать взятку после нетрезвого вождения

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летний житель деревни Пытцам, которого обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной стало нежелание лишиться водительских прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, в августе нетрезвого водителя задержали сотрудники Росгвардии, которым поступило сообщение от бдительных граждан. При проверке выяснилось, что автомобилем управляет мужчина с признаками алкогольного опьянения. Однако тот не пожелал быть привлеченным к административной ответственности и предложил сотруднику полиции 90 тыс. руб., за которые он не будет составлять протокол об административном правонарушении. Деньги он положил на переднее сиденье патрульного автомобиля.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.