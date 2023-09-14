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Росприродназор требует с «Башспирта» 3,2 млн рублей за вред реке Белой

Управление Росприроднадзора по Башкирии направило требование АО «Башспирт» о добровольной уплате 3,2 млн руб. в качестве возмещения вреда, причиненного реке Белой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган во время проведения плановой проверки предприятия в третьем квартале текущего года выявил ряд нарушений природоохранного законодательства. Специалисты также установили превышение концентраций загрязняющих веществ в пробах сточных вод завода и пробах реки Белой.

В случае отказа компании от добровольного возмещения вреда управление намерено взыскать сумму в суде.

Наталья Балыкова

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