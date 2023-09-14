В Челябинской области не обработано 1,4 млн га сельхозугодий

На территории Челябинской области до сих пор не снят урожай зерновых с площади около 1,1 млн га, а всего с учетом кормовых, овощей и картофеля не обработано более 1,4 млн га. Об этом на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов сообщил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что на темпы уборочной кампании негативно влияют погодные условия. Аграриям удалось обмолотить только 350 тыс. га.

«Проблематика понятна, тем не менее, коллеги, погода переменчива, я надеюсь, сейчас будут возникать у нас просветы, по крайней мере, такие прогнозы дают синоптики, - сказал Алексей Текслер. – Нужно максимально просветы использовать для уборки зерновых, картофеля, овощей. С проливными дождями в период уборки мы сталкиваемся уже не в первый раз, и я об этом уже говорил 5 сентября. Повторю еще раз, коллеги, это не повод оставлять урожай на полях».