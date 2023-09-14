В Томской области с начала года резко выросло число убийств

В Томской области с начала 2023 года выросло количество преступлений против жизни и здоровья человека на 8,6%. Отдельно отмечается значительный рост убийств. Среди преступников, совершивших подобные преступления, у каждого четвертого была непогашенная судимость, заявил прокурор области Александр Семенов на координационном совещании.

В тоже время в регионе значительно снизилось количество коррупционных преступлений. По словам Александра Семенова, в этом направлении требуется особое внимание в сферах реализации национальных проектов, лесопромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогу совещания был разработан комплекс дополнительных мер, направленных на противодействие преступности в названных сферах.

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Александр Киселев