В Тюменской области после столкновения сгорели грузовик и BMW

На трассе Курган — Тюмень столкнулись грузовик и BMW, в результате чего оба автомобиля загорелись. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Авария произошла на 143-м км трассы в Исетском районе.
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По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, находившиеся в BMW.
Движение на участке трассы полностью закрыто. Там сейчас работают сотрудники ГИБДД и специальные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
«Грузовой транспорт стоит. Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Курган-Тюмень в ближайшие два часа»,— отметили в ГИБДД.