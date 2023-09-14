Экс-спикер Краснокамской думы претендует на новый срок полномочий

Как стало известно «Ъ-Прикамье» экс-председатель думы Краснокамского городского округа Дмитрий Чеплыгин планирует претендовать на руководящий пост в новом созыве представительного округа. Господин Чеплыгин эту информацию подтвердил. Первое заседание думы нового созыва запланировано на 19 сентября.
Дмитрий Чеплыгин был выбран спикером в ноябре 2021 года после того как предыдущий председатель думы Юрий Трухин досрочно прекратил депутатские полномочия и перешел на работу в администрацию Мотовилихинского района Перми. В сентябре 2023 года господин Чеплыгин был переизбран в новый созыв думы.