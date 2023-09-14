Свердловский министр раскритиковал учителей за фото в купальниках в соцсетях

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов раскритиковал учителей за личные фото в социальных сетях. В эфире ОТВ он пояснил, что, например, публикуя фото в купальниках или с шампанским, преподаватели становятся предметом обсуждения и могут спровоцировать «и родителей, и общество, школьников на некие негативные вещи относительно самого же учителя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Если учитель себя считает учителем, он должен понимать, что, где бы он ни находился — в общественном месте, в социальных сетях — есть определенные ограничения. Есть те нормы морали, которые не позволяют нашему учителю себя таким образом вести»,— отметил господин Биктуганов.

Он добавил, что не советует учителям «выставлять себя на всеобщее обсуждение», поскольку в таких случаях «сразу же начинают думать о всем учительстве». По итогу, по мнению министра, преподаватель «порочит» не только себя, но «все педагогическое сообщество».

В то же время министерство образования не может контролировать социальные сети учителей, хотя у директоров есть право оценивать соцсети при приеме человека на работу.

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