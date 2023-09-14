Детей-сирот обеспечат жильем в рамках реализации масштабных инвестпроектов

Комитет заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам одобрил внесение изменений в законы региона в механизм реализации масштабных инвестпроектов, которые направлены на помощь детям-сиротам.

Как сообщил министр строительства области Алексей Колмаков в ходе заседания, правки предлагается внести в три закона: 411, 583 и 271. Изменения предполагают, что застройщики смогут получать участки под строительство вне конкурса, за это они будут обязаны выдать часть квартир детям-сиротам. Ранее аналогичный механизм был утвержден для решение ситуации с обманутыми дольщиками.

«По состоянию на 1 августа 2023 года, в очереди на обеспечение жильем состоит 7 546 детей-сирот, из них 5 175 человек, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано, в том числе имеющих не исполненное судебное решение – 95 человек», – сказано в пояснительной записке к документу.

Площадь жилых помещений должна составить не менее 10 тыс. кв.м., на детей-сирот от нее должно приходится не менее 6,5%. Также предлагается ввести регламент на минимальную сумму инвестиционных вложений для застройщика в размере 600 млн руб.

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Александр Киселев