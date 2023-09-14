Новый состав парламента Хакасии соберется 22 сентября

Первая сессия верховного совета (ВС) Республики Хакасия восьмого созыва состоится 22 сентября. Решение об этом принял президиум регионального парламента на своем заседании 13 сентября.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы нового состава ВС прошли 8-10 сентября. В среду республиканская избирательная комиссия утвердила их результаты. В течение пяти дней после этого кандидаты, которые проходят в состав ВС по партспискам, должны определиться, будут ли они получать мандат.

В новом составе парламента у «Единой России» 34 мандата, у КПРФ – 14, у ЛДПР – два. Напомним, список «Единой России» возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, КПРФ – глава республики Валентин Коновалов, ЛДПР – лидер партии Леонид Слуцкий.

«Если депутаты будут руководствоваться этим принципом, а не политикой, то независимо от партийной принадлежности и партийного большинства верховный совет и правительство будут работать на благо людей в рамках своих полномочий, определенных законодательством, объединяя усилия по всем важным вопросам»,– процитировал сайт ВС спикера всех предыдущих созывов Владимира Штыгашева. На этот раз господин Штыгашев избрался в парламент по партсписку кандидатов КПРФ.

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Валерий Лавский