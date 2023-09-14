В Красноярске полицейские задержали дебошира на борту самолета из Сочи

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Красноярска авиапассажира, устроившего скандал во время перелета из Сочи, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Дебоширом оказался 47-летний житель Красноярска, который в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался.

Сотрудники транспортной полиции доставили задержанного в дежурную часть. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В январе этого года из-за дебошира в аэропорту Красноярска был задержан рейс в Пхукет. Отмечается, что пассажир вел себя агрессивно.

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Лолита Белова